الرئيس السيسي : مصر ترفض بشكل قاطع أي انتهاك لسيادة الدول العربية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت، دعم مصر الكامل للكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وقد تؤدي إلى اضطراب يضر باستقرار المنطقة بأسرها.

الطائرات المسيرة والصواريخ

وعلى صعيد آخر؛ أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات التي استهدفت سيادة إيران، معربًا عن رفض بلاده للهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على دول الخليج الشقيقة.

وقال أردوغان إن تركيا تدعو جميع الأطراف المؤثرة إلى التحرك الفوري لوقف إراقة الدماء، مؤكدًا أن أنقرة ستفعل كل ما يلزم لضمان وقف الهجمات، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة على المستويين الأمني والدبلوماسي.