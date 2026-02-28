قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: 200 مقاتلة تنفذ أكبر هجوم جوي في تاريخ إسرائيل وتستهدف 500 موقع إيراني
برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة
لا تصعيد ضدكم.. الرئيس اللبناني يتلقى رسالة طمأنة من الإدارة الأمريكية
وزير النقل يوافق على إعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر شركة فوري
تحرك برلماني لإنشاء منطقة صناعية عملاقة بكوم أوشيم بالفيوم
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي : مصر ترفض بشكل قاطع أي انتهاك لسيادة الدول العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت، دعم مصر الكامل للكويت في مواجهة الاعتداءات الإيرانية.

وشدد الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وقد تؤدي إلى اضطراب يضر باستقرار المنطقة بأسرها.

الطائرات المسيرة والصواريخ

وعلى صعيد آخر؛ أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات التي استهدفت سيادة إيران، معربًا عن رفض بلاده للهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على دول الخليج الشقيقة.

وقال أردوغان إن تركيا تدعو جميع الأطراف المؤثرة إلى التحرك الفوري لوقف إراقة الدماء، مؤكدًا أن أنقرة ستفعل كل ما يلزم لضمان وقف الهجمات، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة على المستويين الأمني والدبلوماسي.

الرئيس السيسي السيسي الاعتداءات الإيرانية الكويت أمير الكويت الطائرات المسيرة تركيا

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

