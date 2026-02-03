قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
أصل الحكاية

لغز نبضات الفضاء.. جسم غامض يطلق إشارات كل 44 دقيقة

جسم غامض
جسم غامض
أمينة الدسوقي

تمكن علماء الفلك من رصد جسم كوني غامض داخل مجرة درب التبانة، يصدر دفعات قوية ومنتظمة من موجات الراديو والأشعة السينية كل 44 دقيقة، في ظاهرة غير مسبوقة تثير تساؤلات جديدة حول طبيعة بقايا النجوم والظواهر الفلكية المتطرفة.

على بعد 15 ألف سنة ضوئية

يقع هذا الجسم، المعروف باسم ASKAP J1832-0911، على مسافة تقدر بنحو 15 ألف سنة ضوئية من الأرض، وينتمي إلى فئة نادرة تسمى «الأجسام العابرة طويلة المدى»، وهي فئة لم يعترف بها علمياً إلا في عام 2022، ولم يكتشف منها سوى نحو عشرة أمثلة حتى الآن.

خصائص غير مسبوقة تقلب المفاهيم

ويمتاز هذا الجسم بسلوك فريد لم يسجل في أي من الأجسام المشابهة، إذ يُعد أول جسم من نوعه يُظهر ومضات عالية الطاقة من الأشعة السينية إلى جانب الإشارات الراديوية، ما يشير إلى أن النماذج العلمية السابقة ربما أغفلت خصائص جوهرية لهذه الظواهر.

صدفة علمية نادرة

وقال الدكتور زيتينغ (آندي) وانغ، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن رصد الأشعة السينية كان أشبه بـ«العثور على إبرة في كومة قش»، موضحاً أن تلسكوب ASKAP يغطي مساحة واسعة من السماء، بينما يرصد تلسكوب تشاندرا نطاقاً محدوداً، لكن الصدفة لعبت دوراً حاسماً حين رصد كلا التلسكوبين المنطقة نفسها في الوقت ذاته.

نظريات تحت الاختبار

السلوك غير المتوقع لهذا الجسم يمثل تحدياً للنظريات الفيزيائية الفلكية الحالية. 

ويرجح بعض العلماء أن يكون مصدره نجماً مغناطيسيا شديد القوة أو نظاماً ثنائياً يضم قزماً أبيض ممغنطاً، إلا أن هذه التفسيرات لا تشرح بدقة توقيت النبضات ومستويات الطاقة والانبعاثات المزدوجة المرصودة.

إعادة كتابة فهم الظواهر الكونية

نشرت نتائج هذا الاكتشاف في مجلة «نيتشر»، ويعتقد الباحثون أنه قد يُجبر العلماء على إعادة النظر في الآليات التي تنتج النبضات الكونية طويلة الأمد.

وأكدت البروفيسورة ناندا ريا من معهد علوم الفضاء في إسبانيا أن العثور على جسم واحد بهذا السلوك يشير إلى وجود عدد أكبر من هذه الأجسام، ويفتح آفاقاً جديدة لفهم طبيعتها الغامضة.

علماء الفلك جسم كوني غامض مجرة درب التبانة معهد علوم الفضاء معهد علوم الفضاء في إسبانيا النبضات الكونية

