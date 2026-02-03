قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

لون
لون
أسماء عبد الحفيظ

مع بدء موسم شتاء 2026، تتجه صيحات الموضة نحو ألوان تعكس الدفء والجرأة في آنٍ واحد، مع لمسة من الأناقة العصرية التي تناسب الإطلالات اليومية والمناسبات الخاصة.

لم تعد ألوان الشتاء مقتصرة على الدرجات الداكنة التقليدية فقط، بل ظهرت ألوان جديدة تجمع بين الهدوء والفخامة، لتمنحك حرية أكبر في تنسيق ملابسك.

 5 اختيارات تريندي لإطلالة شتوية مميزة كل يوم

في هذا الدليل، نستعرض خريطة ألوان شتاء 2026، وأبرز 5 اختيارات تريندي تساعدك على الظهور بإطلالة مميزة كل يوم دون عناء، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

البني الشوكولاتة

خريطة ألوان شتاء 2026.. 5 اختيارات تريندي لإطلالة مميزة كل يوم

يأتي اللون البني الشوكولاتة على رأس ألوان شتاء 2026، كخيار أنيق وعملي في الوقت نفسه. هذا اللون يمنح الإطلالة دفئًا وفخامة، ويعد بديلًا عصريًا للأسود. يمكن تنسيقه بسهولة مع البيج، الكريمي، أو الذهبي، سواء في المعاطف الطويلة أو الجاكيتات الجلدية والبلوفرات الصوفية.

البني الشوكولاتة مناسب للإطلالات اليومية والعمل، كما يبرز جمال الأقمشة الشتوية الثقيلة مثل الصوف والكشمير.

الرمادي الدخاني

الرمادي يعود بقوة هذا الشتاء ولكن بلمسة أكثر عمقًا، حيث يبرز الرمادي الدخاني كأحد أكثر الألوان رواجًا في 2026. هذا اللون يمنحك إطلالة أنيقة وهادئة، ويمكن ارتداؤه من الصباح حتى المساء دون أن يفقد رونقه.

الرمادي الدخاني يتناغم بشكل مثالي مع الأسود، الأبيض، أو حتى الوردي الباهت، ما يجعله خيارًا عمليًا لعاشقات الإطلالات الكلاسيكية العصرية.

الأخضر الزيتوني الداكن

الأخضر الزيتوني من الألوان التي تفرض حضورها بقوة هذا الشتاء، خاصة في المعاطف والبليزرات. يتميز هذا اللون بكونه أنيقًا وغير صاخب، ويمنح الإطلالة طابعًا راقيًا يناسب مختلف الأعمار.

يمكن تنسيقه مع درجات البني، الأسود، أو البيج، كما يليق بالإكسسوارات الذهبية لإطلالة شتوية متكاملة وعصرية.

النبيتي العميق

اللون النبيتي أو العنابي يعود بقوة في شتاء 2026، ليمنح الإطلالات لمسة من الفخامة والجرأة. هذا اللون مثالي للفساتين الشتوية، المعاطف، وحتى الحقائب والأحذية.

النبيتي يناسب السهرات والمناسبات الخاصة، لكنه أيضًا خيار ذكي لإطلالة يومية عند تنسيقه مع ألوان محايدة مثل الأسود أو الرمادي.

الأزرق الكحلي الدافئ

الأزرق الكحلي يظل من الألوان الأساسية في الشتاء، لكنه يظهر هذا الموسم بدرجة أكثر دفئًا وعمقًا. يمنح هذا اللون الإطلالة توازنًا بين الرسمية والعصرية، ما يجعله مناسبًا للعمل والمشاوير اليومية.

يمكن تنسيق الأزرق الكحلي مع الأبيض، الرمادي، أو حتى البني الفاتح، ليمنحك إطلالة شتوية أنيقة دون مجهود.

كيف تنسقين ألوان شتاء 2026؟

  • اختاري لونًا أساسيًا ونسقيه مع درجتين محايدتين.
  • لا تخافي من دمج الألوان الداكنة مع الإكسسوارات الفاتحة.
  • الأقمشة تلعب دورًا مهمًا في إبراز اللون، فالصوف والكشمير يضيفان فخامة للإطلالة.
محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

