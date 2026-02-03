ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية ، بأن محكمة الاستئناف في تونس قضت بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 20 عاما فيما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة 2" .

كما صدرت أحكام قضائية من للمحكمة ذاتها في قضية "التآمر 2"، ضد كمال البدوي بالسجن 20 عاما، وبسجن ريان الحمزاوي 3 أعوام مع النزول بالمراقبة الإدارية إلى عامين اثنين في حقه.

وقضت المحكمة غيابيًا بسجن المتهمين المحالين بحالة فرار في قضية "التآمر 2"، مدة 35 عامًا مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام

وواجه المتهمون تهم “محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها”.