رياح قوية وأمطار رعدية.. تقلبات حادة في الطقس تضرب تونس

أعلن المعهد التونسي للرصد الجوي مساء السبت، رفع درجة الإنذار القصوى في 20 ولاية، بسبب تقلبات جوية حادة الأحد، تشمل رياحاً قوية وأمطاراً رعدية غزيرة، في وقت تشهد فيه دول المغرب العربي أوضاعاً جوية مضطربة دفعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية واسعة.

وأوضح المعهد، في نشرة عبر موقعه الإلكتروني، أن الوضع الجوي يتميز برياح قوية إلى قوية جداً، تصل سرعة هباتها مؤقتاً إلى 110 كيلومترات في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في الجنوب، مع أمطار رعدية ومحلياً غزيرة في مناطق الشمال، خصوصاً أقصى الشمال الغربي.



وشمل الإنذار البرتقالي (درجة الإنذار القصوى) ولايات تونس الكبرى (تونس، ومنوبة، وأريانة، وبن عروس)، ونابل وبنزرت وزغوان، إضافة إلى ولايات الشمال الغربي (باجة، وجندوبة، والكاف، وسليانة)، وولايات الوسط (القصرين، والقيروان، وسيدي بوزيد)، وولايات الجنوب (قفصة، وتوزر، وقبلي، وقابس، ومدنين، وتطاوين).



في المقابل، وُضعت ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس تحت الإنذار العادي (اللون الأصفر)، الذي يستوجب الحذر عند ممارسة الأنشطة المرتبطة بالعوامل الجوية.

وأشار المعهد إلى أن النشرة صالحة حتى الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي من الأحد، مع تأكيده تجديدها بشكل مستمر.