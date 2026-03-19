مسئول أمريكي سابق: ترامب كان على علم ووافق على استهداف منشآت الغاز الإيرانية

علق دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، على إنكار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية للغاز في إيران، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي لم يكن ليشن هذا الهجوم دون إبلاغ القيادة الأمريكية المركزية وموافقتها مسبقًا.



وكتب شابيرو على حسابه في شبكة X: "يمكن لترامب أن يقول ما يشاء، لكن لا توجد أي فرصة لأن ينفذ الجيش الإسرائيلي هذا الهجوم دون علم القيادة الأمريكية.

و أضاف أن ترامب كان على علم بذلك ووافق عليه، وهو يدرك الآن أن هذا أدى إلى تصعيد خطير مع الهجمات الإيرانية غير المبررة على منشآت الطاقة في الخليج".