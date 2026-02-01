قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تكشف آلية عمل معبر رفح.. من يمر وكيف؟

معبر رفح
معبر رفح
فرناس حفظي

أعلنت إسرائيل عن تفاصيل عمل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، تزامنا مع افتتاحه بشكل تجريبي، اليوم "الأحد"، ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المعبر سيفتح في كلا الاتجاهين، إلا أن خروج ودخول الأشخاص سيكون وفق تنسيق مسبق مع السلطات المصرية.

وأوضح مسؤول أمني إسرائيلي أن مصر سترسل قوائم الأشخاص الراغبين بالعبور قبل 24 ساعة، على أن توافق إسرائيل عليها وفق المعايير المحددة، على أن يقتصر العبور اليومي على 150 شخصا.. كما سيتم تنفيذ فحص أولي من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي، يليها فحص إضافي في النقاط الإسرائيلية داخل المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

النموذج الأولي لفتح المعبر 

وأشار المسؤول إلى أن النموذج الأولي لفتح المعبر سيُجرى الأحد، مع احتمال عدم مرور أي من سكان غزة في اليوم الأول.. وتقتصر العودة على من غادروا القطاع أثناء فترة الحرب، بعد موافقة إسرائيل المسبقة.

ويعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة إلى الخارج دون المرور عبر إسرائيل، وكان الجيش الإسرائيلي قد سيطر على الجانب الفلسطيني منه منذ هجوم مايو 2024، بينما ظل مغلقًا أو شبه مغلق منذ ذلك الحين.

وتشير السلطات الصحية في غزة إلى أن حوالي 20 ألف مريض ينتظرون الخروج لتلقي العلاج في مصر، بينهم 440 حالة حرجة، بالإضافة إلى نحو 4 آلاف مريض بالسرطان و4500 طفل على قائمة الطوارئ.

ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من سريان وقف إطلاق النار، ومطالبة المنظمات الإنسانية بفتح المعبر دون عوائق لإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر والمتضرر، في ظل استمرار خروقات الهدنة التي أسفرت مؤخراً عن مقتل 32 شخصًا بينهم نساء وأطفال، وفق الدفاع المدني في غزة.

استعدادات مصرية مكثفة لاستقبال المرضى الفلسطينيين من غزة

وفي وقت سابق، أفادت قناة القاهرة الإخبارية بوجود استعدادات مكثفة لاستقبال المرضى الفلسطينيين، تمهيدا لنقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصدر فلسطيني، بتوجه وفد تابع لمنظمة الصحة العالمية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وذلك لتقييم مدى جاهزيته تمهيدا لإعادة فتحه.

وأوضح المصدر أن المعبر شهد فتحًا تجريبيًا في وقت سابق، على أن تبدأ حركة عبور الأفراد بشكل رسمي اعتبارا من يوم غد، الاثنين.

وأعيد صباح اليوم، الأحد، افتتاح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بشكل تجريبي، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومصر، في خطوة لافتة تأتي بعد صمت طويل حول مصير المعبر الذي ظل نقطة ضغط رئيسية وسط الصراع القائم في المنطقة.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية، نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية، بأن الافتتاح التجريبي شمل عبورا محدوداً لا يتجاوز نحو 150 شخصاً في المرحلة الأولى، في حين أوضحت وحدة تنسيق الأنشطة الإسرائيلية (“كوغات”) أن الدخول والخروج سيتم بعد تنسيق أمني مسبق مع إسرائيل وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الجهات المصرية.

