أخبار التوك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب..وبدء تشغيل الجانب الفلسطيني في معبر رفح

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" على قناة “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم، الأحد 1 فبراير 2026، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

العيار 18: 5743 جنيها

العيار 21: 6700 جنيه

العيار 24: 7657 جنيها

الجنيه الذهب: 53600 جنيه

أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أسعار صرف العملات اليوم الأحد، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

شراء: 46.84 جنيه

بيع: 46.98 جنيه

اليورو:

شراء: 56.08 جنيه

بيع: 56.24 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 64.54 جنيه

بيع: 64.74 جنيه

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين



كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، الأحد، ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على القناة الأولى: “إننا نعيش أجواءً أقرب إلى أجواء الربيع، وذلك لتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية”.

وأضافت: “هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، بأعلى من 7 أو 6 درجات عن معدلاتها الطبيعية”.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 27 ومحافظات الصعيد تصل إلى 29 درجة، مشددة على أن الطقس ليلا يتأثر بارتفاع قيم درجات الحرارة لتسجل 15 درجة.

رئيس الوزراء يشهد فعاليات مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة



عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، حيث يشهد رئيس الوزراء انطلاق فعاليات مؤتمر " استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك نيابة عن الرئيس السيسي.

وافتتح المؤتمر فعالياته بآيات من القرآن الكريم.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من1 حتى 2 فبراير 2026، وذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء

أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة



قالت الدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية لعبت دوراً مهماً في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور البارز الذي قامت به في البرلمان حيث مثلت نسبة كبيرة من النواب، مما يعكس تقدمها في المجال السياسي والاجتماعي.

مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في تمكين المرأة

أشارت د. أمل إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، موضحة أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للمرأة في كافة المجالات، وهو ما أسهم في تعزيز دورها في المجتمع المصري.

دعم المرأة الفلسطينية في مواجهة الصعوبات

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة،على دعم مصر الكامل للمرأة الفلسطينية التي تواجه العديد من التحديات والصعوبات، مشيرة إلى أن صون كرامة المرأة الفلسطينية وحمايتها هو من أولويات مصر في سياستها الخارجية.

البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات



قال البابا تواضروس الثاني إن الشخصية المصرية تتسم بالوسطية، والتطرف أمر غير مقبول، متابعا: قيم التسامح والارتباط من أهم ما يميز الشعب المصري.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة، أن ختان الإناث عادة رديئة غير مقبولة تماما، فما يحدث هو اعتداء صارخ على الفتاة منذ الصغر، وهو اعتداء غير مقبول.

وشدد على ضرورة التوعية بمخاطر ختان الإناث ومناهضة الزواج المبكر، مضيفا: الخطاب الديني يجب أن يتضمن حقوق المرأة بشكل واضح.

الإمام الأكبر: الإسلام أنصف المرأة ورفع من مكانتها



أكد فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف أن هناك محاولات غربية لتحريض المجتمعات على تبني أفكار تدعو إلى الاستغناء عن دور الرجل، وطرح مفاهيم مثل “المرأة البيولوجية” وغيرها من القضايا التي تؤثر سلبًا على الأسرة المسلمة والمتدينة، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تمثل خطرًا على استقرار الأسرة وقيمها الأصيلة.

تشويه مفاهيم المرأة والأسرة تحت شعار التحرر

وأوضح الإمام الأكبر خلال مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي" أن المفاهيم المتعلقة بالمرأة والأسرة تعرضت لأفكار مشوهة، تهدف في جوهرها إلى ما يُسمى بـ“تحرير المرأة” عبر دفعها إلى الانفتاح غير المنضبط على الغرب، بما يتعارض مع القيم الدينية والإنسانية التي تحفظ كرامة المرأة ودورها الحقيقي في المجتمع.

رئيس الوزراء: المرأة المصرية وصلت لمواقع غير مسبوقة في صنع القرار



قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الربط بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية يضمن أن تكون التنمية شاملة ومستدامة.

ولفت خلال كلمته بمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة، أن التجربة المصرية سعت لفهم شامل لتمكين المرأة من خلال سياسات تنفيذية.

وشدد رئيس الوزراء على أن المرأة المصرية وصلت إلى مواقع غير مسبوقة في صنع القرار.

صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح أين الحقيقة؟



استعرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامي أحمد دياب على قناة صدى البلد، مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «أين الحقيقة».

وقالت إلهام أبو الفتح: مشهد خطير في دلالاته، لكنه كان يمكن أن يمر بهدوء لو سار في مساره الطبيعي: حملة لإزالة شوادر مخالفة، وتنفيذ قرارات إدارية، انتهي بمشادة بين رئيسة حي بدرجة لواء ومدير مكتب نائب بالبرلمان وانتهي برئيس الحي تصفع مدير مكتب نائب البرلمان وهذا غريب علي المرأة أن تقوم بصفع رجل وهو ما يطرح اسئلة عديدة

أولا: لماذا لجأت للعنف وهل لا تملك أدوات قانونية لتنفيذ قرارتها لماذا لم يحسم الأمر بمحاضر واجراءات قانونية منذ البداية، ثم يأتي السؤال الأهم: أين الجهات الرقابية في الصحة والتموين؟.

المرشد الإيراني: إذا أشعل الأمريكيون حربا فستكون هذه المرة إقليمية

وجه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة تحذير إلى واشنطن ودول المنطقة، قائلا: إذا أشعل الأمريكيون حربًا، فستكون هذه المرة حربًا إقليمية.

وأضاف: لسنا من يبدأ الحرب، ولا نرغب في مهاجمة أي دولة، لكن الشعب الإيراني سيوجه ضربة قوية لكل من يعتدي عليه أو يضايقه.

موجة دافئة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم



تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، لتسود أجواء دافئة أقرب إلى فصل الربيع، رغم استمرار فصل الشتاء فلكيا، وذلك بالتزامن مع تأثر مصر بكتل هوائية صحراوية وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

مرتفع جوي يضاعف سطوع الشمس

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 6 إلى 7 درجات.

معبر رفح: بدء التشغيل التجريبي للجانب الفلسطيني



قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، إن التشغل التجريبي بدأ في المعبر من كلا الاتجاهين، ومنذ الساعات الأولى ومنفذ رفح البري من الجانب المصري في حالة استنفار كامل لهذا الفتح التجربي الذي بدأ في استقبال الموظفين الذين سيعملون بالمنفذ من الجانب الفلسطيني.

تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه جرى رصد تمركزات لعربات الإسعاف وتجهيزاتها الطبية حيث أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ولم تتوقف ولم تكل مصر من تقديم هذه الخدمات باستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية وتقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى والجرحى الذين ما زال عدد كبير منهم يخضع لهذا العلاج في المستشفيات المصرية.