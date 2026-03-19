عصام الحضري بعد قرار الكاف بمنح أمم افريقيا للمغرب: النتيجة جاءت متأخرة

أبدى عصام الحضري رأيه حول قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) بمنح كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب بعد الجدل الكبير الذي صاحب النهائي.

وأكد الحضري أن هذا القرار جاء في وقت متأخر مقارنة بما كان يستحقه منتخب السنغال من جهود وأداء مميز طوال البطولة.

أشار الحضري إلى أن منتخب السنغال قدم مستوى استثنائيًا منذ بداية البطولة، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا يستحقون التتويج على المستوي الفني والروح القتالية التي أظهروها في كل مباراة. وقال: “أنتم كنتم تستحقون اللقب منذ البداية، الأداء الذي قدمتموه كان على أعلى مستوى”.

على الرغم من التأكيد على جدارة السنغال، حرص الحضري على تقديم التهاني للمنتخب المغربي، معبرًا عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه. وأضاف: “أنا سعيد لكم، ومبروك ألف مبروك على هذا الإنجاز، فهذا التتويج يعكس العمل الكبير والجهد المبذول من جميع أفراد الفريق”.

ختم الحضري حديثه برسالة تشجيعية للاعبين والجماهير على حد سواء، مؤكدًا أن كرة القدم ليست مجرد ألقاب، بل هي أيضًا تقدير للروح الرياضية والمثابرة على مدار البطولة. وشدد على أهمية التعلم من كل تجربة والتطلع دائمًا إلى الأفضل في المستقبل.