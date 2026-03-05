حفل وداع لـ وليد الركراكي عن منتخب المغرب.. ووهبي يقود الأسود في كأس العالم

كشفت تقارير الصحف المغربية عن انتهاء الاتحاد المغربي لكرة القدم من جميع التفاصيل لإنهاء التعاقد مع وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب الأول.

وحسب صحيفة “المنتخب” المغربية، فإن الاتحاد المغربي سيقيم حفلا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المغرب بمركب محمد السادس لتوديع وليد الركراكي.

ويقدم الاتحاد المغربي الشكر لوليد الركراكي بعد الوصول لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر والوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا.

وسيتم الإعلان عن تعيين محمد وهبي مديرا فنيا لمنتخب المغرب، بعدما حقق مع الشباب بطولة كأس العالم.

ويقود وهبي مباراتي المغرب الودية أمام الإكوادور والباراجواي يومي 27 مارس و31 من نفس الشهر استعدادا لكأس العالم أمريكا 2026.