وزير الصناعة: بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لإنقاذ المصانع المتعثرة
رويترز: مقتل 80 فردًا من طاقم سفينة حربية إيرانية هاجمتها غواصة أمريكية في سيريلانكا
إيقافات وغرامات مالية.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ 20 من الدوري
سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم
رويترز: قطر ستغلق عمليات تسييل الغاز بالكامل اليوم
إصابة جنديين إسرائيليين بصاروخ مضاد للدروع جنوب لبنان
رغم الحرب الإسرائيلية على إيران.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 1.35 مليار دولار
الكويت تستدعي القائم بالأعمال العراقي على خلفية هجمات شنتها فصائل عراقية على أراضيها
رشقة إيرانية جديدة تجاه الجليل وحيفا وتل أبيب والقدس المحتلة
الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير طائرتين مسيرتين فوق أصفهان
النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا
رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن موقفه من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران
رياضة

ليكيب الفرنسية: إنهاء التعاقد مع الركراكي ومحمد وهبي مدربًا لمنتخب المغرب

وليد الركراكي
وليد الركراكي
إسراء أشرف

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الاتحاد المغربي لكرة القدم والمدرب وليد الركراكي بشكل رسمي، لتنتهي بذلك فترة إشرافه على المنتخب الوطني.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، تم توقيع اتفاق فك الارتباط بين الطرفين خلال الأيام الماضية، على أن يتولى محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 عامًا، قيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني الجديد كلًا من جواو ساكرامنتو مساعدًا، إلى جانب الدولي المغربي السابق يوسف حاجي.

كان الركراكي، البالغ من العمر 50 عامًا، قد تولى تدريب المنتخب المغربي في أغسطس 2022، ونجح في قيادة "أسود الأطلس" لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع، في أفضل مشاركة عربية وأفريقية بتاريخ المسابقة.

وليد الركراكي الركراكي الاتحاد المغربي لكرة القدم منتخب المغرب

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

تتبع إطارات السيارات

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

اورمان الشرقية

صدى البلد يكرّم النجمة سلوى عثمان عن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

تكريم الفنانة سلوي عثمان في موقع صدي البلد

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

تحميك من فقر الدم في رمضان.. أطعمة غنية بالحديد لا تغفلي عنها

