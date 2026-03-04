ليكيب الفرنسية: إنهاء التعاقد مع الركراكي ومحمد وهبي مدربًا لمنتخب المغرب

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن إنهاء العلاقة التعاقدية بين الاتحاد المغربي لكرة القدم والمدرب وليد الركراكي بشكل رسمي، لتنتهي بذلك فترة إشرافه على المنتخب الوطني.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، تم توقيع اتفاق فك الارتباط بين الطرفين خلال الأيام الماضية، على أن يتولى محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب تحت 20 عامًا، قيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني الجديد كلًا من جواو ساكرامنتو مساعدًا، إلى جانب الدولي المغربي السابق يوسف حاجي.

كان الركراكي، البالغ من العمر 50 عامًا، قد تولى تدريب المنتخب المغربي في أغسطس 2022، ونجح في قيادة "أسود الأطلس" لتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن ينهي البطولة في المركز الرابع، في أفضل مشاركة عربية وأفريقية بتاريخ المسابقة.