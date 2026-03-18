بعد قرار الكاف.. كشف حساب منتخبات المغرب آخر عامين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح منتخب المغرب لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بإعتباره الفائز في مباراة النهائي التي انسحب منها السنغال.

وحققت منتخبات المغرب عدة انجازات قارية وعربية ودولية في طفرة كبيرة خلال السنتين الماضيتين على مستوى كرة القدم.

ووصل عدد البطولات التي حققها منتخبات المغرب ل6 بطولات بجانب وصيف لبطولة أفريقيا تحت 20 عاما وميدالية برونزية في أولمبياد باريس بجانب وصافة أفريقيا على مستوى السيدات.

ونجح منتخب المغرب في فرض سيطرة كبيرة على كل البطولات القارية تقريبا بعد انجاز المنتخب الأول بالوصول لدور نصف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 وتكون البداية لسلسلة بطولات جديدة.

فبعد 50 عاما من الغياب عن لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تم تحقيق اللقب حتى وإن كان بقرار الكاف حتى الان في ظل مساعى السنغال للحفاظ على حقوقها وتصعيد الأزمة لـ المحكمة الدولية الرياضية.

بطولات المغرب في أخر عامين

بطل افريقيا

بطل كاس العالم تحت 20

بطل افريقيا للمحليين

بطل كاس العرب

ثالث الاولمبياد

بطل افريقيا تحت 23

وصيف افريقيا تحت 20

بطل افريقيا تحت 17

وصيف افريقيا للسيدات