كلود لوروا : السنغال سيستعيد حقه والكاف مقبل على هزة ارتدادية

علق الفرنسي كلود لوروا المدير الفني السابق لمنتخب السنغال على قرار "الكاف" بشأن سحب لقب بطولة أمم أفريقيا من أسود التيرانجا ومنحها لمنتخب المغرب بسبب انسحابها من لقاء النهائي والعودة له من جديد.

وأضاف أوروبا في تصريحات لقناة "ليكيب" الفرنسية:"لم أكن أتخيّل ولو لثانية واحدة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمكن أن يذهب إلى هذا الحد من العبث."

وأضاف : “نعرف جيدًا كيف تُدار الكاف من طرف موتسيبي، الذي كان منذ البداية يريد بشدة منح هذه الكأس الإفريقية للمغرب.”



وأكمل : "منذ سنوات يتم الدوس على قرارات الكاف، ووراء كل ذلك الكثير من الكواليس والمناورات يمكن أن نفهم ما جرى على أنه محاولة للحسم في النهاية بتتويج المغرب بطلاً، وأعتقد أن كل هذا لم ينتهِ بعد، والسنغال سيستعيد حقه في نهاية هذه القضية."

وأكمل :يبدو أن المنتخب السنغالي سيتوج باللقب مرتين :

المرة الأولى عندما فاز ورفع الكأس فوق الميدان، والمرة الثانية في لوزان أمام محكمة التحكيم الرياضي، أما الخاسر الأكبر في نظر العالم، فهو الاتحاد الإفريقي المقبل على هزات ارتدادية كبيرة