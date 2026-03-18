فضائح لا تنتهي.. أمير هشام يعلق على قرار الكاف بسحب اللقب من السنغال

علق الإعلامي أمير هشام علي قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال لصالح المغرب.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" قرار "كاف" وايه الجديد !! فضائح الاتحاد الأفريقي لا تنتهي

‏أول مرة أشوف كدة في حياتي بصراحة.

‏تابع :" تحية للمغرب وفوزي لقجع ناس بتعرف تعمل اللي هي عايزاه وبيستغلوا نفوذهم احسن استغلال.

‏أضاف :"احنا اللي عندنا ناس اصحاب مناصب كبيرة في الكاف محسوبين علينا مصريين على الفاضي.

في مشهد استثنائي أعاد رسم خريطة البطل داخل القارة السمراء، تحوّل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من مجرد بيان رسمي إلى حدث مدوٍ أشعل الأجواء في المغرب وفتح بابًا واسعًا من الجدل في المقابل.

فبعد أسابيع من نهاية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بقرار قلب كل المعطيات، ومنح اللقب لـ«أسود الأطلس» بدلًا من السنغال.

القرار، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، لم يكن تقليديًا بأي حال؛ إذ أعلن «كاف» تجريد منتخب السنغال من اللقب واعتباره خاسرًا للنهائي، مقابل تتويج المنتخب المغربي رسميًا، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكثر القرارات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية.