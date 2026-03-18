فلاش باك | ماذا حدث في نهائي أمم إفريقيا 2025؟ وما هي العقوبات من الكاف ضد المغرب والسنغال؟

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

منتخب السنغال
في قرارٍ مثير قلب موازين المشهد الكروي الإفريقي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اعتبار منتخب السنغال منسحبًا من نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، ومنح اللقب رسميًا لمنتخب المغرب، على خلفية الأحداث الاستثنائية التي شهدتها المباراة النهائية في الرباط.

هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة سلسلة من الوقائع المتوترة داخل أرض الملعب، التي تحولت من مباراة تتويج إلى أزمة انضباطية غير مسبوقة، دفعت «كاف» إلى التدخل بأقصى درجات الحسم.

بداية الأزمة
شهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء نقطة التحول الكبرى، بعدما ألغى الحكم هدفًا للسنغال بداعي وجود خطأ لصالح أشرف حكيمي، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء لصالح المغرب.

هذا القرار فجّر غضب لاعبي السنغال والجهاز الفني، الذين اعتبروا أن الحكم أثّر بشكل مباشر على مجريات اللقاء.

انسحاب داخل الملعب
لم يتوقف رد الفعل عند حدود الاعتراض، بل تطور إلى انسحاب لاعبي السنغال من أرضية الملعب بتعليمات من الجهاز الفني، في مشهد نادر الحدوث في نهائي قاري.

وتزامن ذلك مع نزول بعض الجماهير وحدوث حالة من الفوضى، ما أدى إلى توقف المباراة لفترة قبل أن تعود الأمور إلى الهدوء نسبيًا.

ورغم محاولات احتواء الموقف وعودة اللاعبين لاحقًا، فإن ما حدث اعتبره «كاف» إخلالًا جسيمًا بقواعد اللعب والانضباط.

ركلة جزاء ضائعة ونهاية درامية
بعد استئناف اللقاء، أتيحت للمغرب فرصة التقدم عبر ركلة جزاء نفذها إبراهيم دياز، لكنه أهدرها بطريقة غريبة، ليتصدى لها الحارس إدوارد ميندي.

ورغم استكمال المباراة، فإن تداعيات الانسحاب المؤقت وأحداث الشغب ظلت تلقي بظلالها على المشهد بالكامل.

عقوبات قاسية وحسم اللقب
في أعقاب المباراة، فتح «كاف» تحقيقًا موسعًا انتهى إلى اعتبار المنتخب السنغالي منسحبًا، ومنح اللقب رسميًا للمغرب، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على الطرفين.

عقوبات على السنغال:

إيقاف المدرب بابي ثياو 5 مباريات، مع غرامة 100 ألف دولار.

إيقاف إيليمان ندياي وإسماعيلا سار مباراتين لكل منهما.

تغريم الاتحاد السنغالي 300 ألف دولار بسبب شغب الجماهير.

غرامة إضافية 300 ألف دولار بسبب سلوك اللاعبين والجهاز الفني.

غرامة 15 ألف دولار بسبب كثرة الإنذارات.

عقوبات على المغرب:

إيقاف أشرف حكيمي مباراتين (مع إيقاف تنفيذ واحدة).

إيقاف إسماعيل صيباري 3 مباريات، مع غرامة 100 ألف دولار.

تغريم الاتحاد المغربي 200 ألف دولار بسبب سلوك جامعي الكرات.

غرامة 100 ألف دولار بسبب اقتحام منطقة تقنية الفيديو.

غرامة 15 ألف دولار بسبب استخدام الليزر.

نهائي يتحول إلى أزمة تاريخية
بهذه القرارات، لم يعد نهائي 2025 مجرد مباراة تُحسم داخل المستطيل الأخضر، بل تحوّل إلى واحدة من أكثر الأزمات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية.

وبين قرار منح اللقب للمغرب والعقوبات القاسية على السنغال، يبقى هذا النهائي نموذجًا صارخًا لما يمكن أن تؤول إليه المباريات الكبرى عندما تخرج عن إطارها الرياضي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

الزمالك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة برحيل نجم الفريق

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

ترشيحاتنا

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

الطالب زياد محمد حجاج

الأزهر يقدم الموهبة التاسعة من نوابغه.. زياد محمد 17 عاما يؤم المصلين في التراويح

مصحف

الأزهر يرد على شبهة ظهور نبي جديد: انحراف في الفهم

بالصور

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد