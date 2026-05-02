الخير قادم.. أحمد موسى: صفر مستحقات لشركات التنقيب عن الغاز والبترول خلال شهرين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه في يونيو 2024 كانت هناك أزمة دولار في مصر، وهناك من روجوا أن البلد خربانة وهتخرب ومفيش أمل فيها في سداد ما عليها من مستحقات لشركات التنقيب.

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ عامين كان هناك 6.1 مليار دولار مستحقات على مصر للشركات التي تنقب عن البترول والغاز والرقم كبير والرئيس أخذ قرار أن تكون المستحقات صفرًا.

وأشار أحمد موسى، إلى أن البعض شككوا في جدوى هذا الكلام وتساءلوا كيف يتم سداد كل هذه المبالغ، وحاليا ليس لأي شركة دولار بفضل الله وإرادة دولة.

وأوضح أنه في 30 أبريل أول أمس انخفضت المستحقات من 6.1 مليار إلى 714 مليون دولار، معلقًا: يا كرم الله يا كرم الله، وبإذن الله في 30 يونيو القادم ستكون المستحقات صفر وما تقوله الدولة تنفذه.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الخير قادم في الأيام المقبلة، لأن الشركات حصلت على مستحقاتها والخير مدفون في باطن أرضنا سيتم استخراجه.