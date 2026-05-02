محمود حميدة لـ صدى البلد: الفن والرقص مش حرام.. وبدون المسرح لا يوجد مجتمع

أكد الفنان الكبير محمود حميدة أن الفن جزء أصيل من تكوين الإنسان، وليس كما يروج البعض أنه أمر محرم أو خارج عن القيم، مشددًا على أن “الفن مش حرام، والرقص مش حرام، لكن الناس اتلخبطت في فهمها للفن ودوره الحقيقي”.

وخلال لقاء خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أثناء حضور مسرحية متحف باكثير في المسرح الفلكي ، أوضح حميدة أن المسرح يمثل حجر الأساس في تشكيل وعي المجتمعات، قائلًا: “أنا بمارس المسرح، لأن بدون المسرح مفيش لفظ مجتمع أصلاً.. مجتمع بدون مسرح لا يكون مجتمع”. وأضاف أن المسرح ليس مجرد خشبة عرض، بل هو حالة إنسانية متكاملة تنعكس في مختلف مناحي الحياة اليومية.

وأشار إلى أن فكرة “المسرح” تتجاوز الشكل التقليدي، موضحًا: “المسجد مسرح، والكنيسة مسرح، والمدرسة مسرح.. كل مكان فيه تفاعل إنساني هو مساحة عرض وفهم وتواصل”. واعتبر أن الوعي المسرحي هو جوهر الممارسة الإنسانية الخالصة، حيث يعبر الإنسان عن نفسه ويتفاعل مع الآخرين في إطار من الإدراك والفهم.

وتابع حميدة أن هناك حاجة حقيقية لدى الجمهور لمشاهدة الفنون، كما أن هناك مبدعين يسعون لتقديمها، قائلًا: “الناس عايزة تعرض فنون، وناس عايزة تتفرج وتستهلك.. وده شيء طبيعي جدًا في أي مجتمع صحي”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على شغفه الدائم بالمسرح، قائلاً: “أي حتة فيها مسرح أحب أكون موجود فيها”، في إشارة إلى إيمانه العميق بدور الفن في بناء الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي.