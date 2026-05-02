أب يتعدى بالضرب على نجله أثناء الرؤية بنادي بدمياط

أثار مقطع تم نشرة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام أب بمحافظة دمياط بالتعدى بالضرب على نجله الطفل الذي لايتعدى عمره الـ9 أعوام وذلك أثناء رؤيته للطفل داخل أحد النوادي بمدينة دمياط الجديده تنفيذا لحكم المحكمه بحق الأب في رؤية طفله إذ أن الأب والابن منفصلين ولديهما أطفال.

جاء في المقطع، أن الأب يتعدى بشكل غير مقبول على الطفل مما استدعى تدخل بعض الأطفال القريبين منهم لمنع الأب عن الاستمرار في التعدي بالضرب على الطفل ومنعه.

وأكد مصدر أمني، أنه تم تحرير محضر بالواقعة من قبل الام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الاب لمعرفه ملابسات الواقعه خاصه بعد أن ظهر فيديو اخر لنفس الاب وهو يجلس بجانب الطفل وشقيقه ويداعبهم أثناء الرؤية وذلك قبل أن يقوم بضرب ابنه بشكل عنيف دون معرفه السبب الذي أذى لتعديه على الطفل بهذا الشكل.