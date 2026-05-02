تنمية الريف المصري : ارتفاع نسب الإنتاجية وجودة القمح متحمل الملوحة

كشف اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، أن بعض الأراضي الزراعية فيها تحديات كبيرة ولذلك الرئيس السيسي وجه بإنشاء مشروعات البنية التحتية اللازمة.

وتابع عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تحقيق نجاح مميز وغير مسبوق في تجربة زراعة القمح متحمل الملوحة.



أكد أن التجربة أسفرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية تمثلت في ارتفاع نسب الإنتاجية والوصول إلى جودة حبوب تتوافق مع المعايير القياسية، موضحا أن المستهدف استكمال المشوار وزراعة مليون فدان بهذه التجربة.

أضاف أن هناك نحو 1.4 مليون شخص يستفيدون من 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرها مشروع الريف المصري، موضحا أن التجربة قائمة على البحث العلمي والباحثين بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء لإحداث نقلة نوعية في قطاع الزراعة.

