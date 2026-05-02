إيران تقدم مقترحًا معدلًا لإنهاء الحرب وترامب يرفضه لعدم توافقه مع الشروط الأمريكية.. تفاصيل

أكدت الإعلامية شيرين عفت، خلال تقديمها برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن الأزمة بين إيران والولايات المتحدة تشهد تطورات متسارعة في مرحلة وصفت بالحاسمة، بعد تقديم طهران مقترحًا جديدًا معدلًا عبر وساطة باكستانية في محاولة لإنهاء التصعيد العسكري القائم.

وأوضحت أن المقترح الإيراني جاء عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة سابقة، حيث أكد ترامب أن إيران تسعى بالفعل للتوصل إلى اتفاق، إلا أنه اعتبر الصيغة الحالية غير مناسبة، مشددًا على ضرورة تقديم مقترح جديد يتوافق مع الشروط الأمريكية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية تواصل إدارة هذا الملف عبر مفاوضات غير مباشرة، بالتوازي مع اتصالات مكثفة مع الكونغرس والوساطة الباكستانية، في إطار البحث عن تسوية تحقق المصالح الأمريكية.

وأشارت شيرين عفت إلى أن ترامب أعلن بوضوح عدم نيته طلب موافقة الكونغرس للاستمرار في أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انتهاء مهلة الستين يومًا التي يمنحها الدستور الأمريكي للرئيس لاتخاذ إجراءات عسكرية دون تفويض تشريعي، ما يعكس تمسك الإدارة الأمريكية بموقفها الحازم تجاه الأزمة.