خبير: التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان مستمر.. والهدنة هشة دون أفق حل قريب

أكد العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان لا يزال مستمرًا رغم إعلان الهدنة، مشيرًا إلى أن الغارات الجوية المكثفة التي تنفذها إسرائيل يوميًا تعكس فشلها في تحقيق الأهداف العسكرية حتى الآن.

وأوضح أن إسرائيل لم تتمكن من تأمين الشمال الإسرائيلي وتواجه عمليات متطورة داخل الجنوب اللبناني.

وقال بالوكجي، في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز”، إن الهدنة الحالية هشة للغاية، وقابلة للانهيار في أي لحظة، مشددًا على أن الأطراف جميعها تسعى للتصعيد على الرغم من الأزمة الإنسانية والتهجير الذي يعانيه الجنوب اللبناني.

وأضاف أن المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية قد تساهم في كسر الجمود، لكنها تواجه تحديات كبيرة، خاصة أن الدولة اللبنانية تفتقر إلى أوراق ضغط على طاولة التفاوض، في حين أن مواقف حزب الله تعقد الوصول إلى حل سياسي.

في ظل استمرار الخروقات العسكرية، توقع بالوكجي أن تبقى جولات العنف والتصعيد متواصلة، مع عدم وجود أفق قريب لحل سياسي أو استقرار ميداني في المنطقة.