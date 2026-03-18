بعد قرار الكاف.. مهيب عبد الهادي:فوزي لقجع جامد قوي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على قرار الكاف بفوز المغرب على السنغال في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:فوزي لقجع. جامددد قوي يارجالة.

في مشهد استثنائي أعاد رسم خريطة البطل داخل القارة السمراء، تحوّل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» من مجرد بيان رسمي إلى حدث مدوٍ أشعل الأجواء في المغرب وفتح بابًا واسعًا من الجدل في المقابل.

فبعد أسابيع من نهاية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، عاد الملف إلى الواجهة من جديد، لكن هذه المرة بقرار قلب كل المعطيات، ومنح اللقب لـ«أسود الأطلس» بدلًا من السنغال.

القرار، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، لم يكن تقليديًا بأي حال؛ إذ أعلن «كاف» تجريد منتخب السنغال من اللقب واعتباره خاسرًا للنهائي، مقابل تتويج المنتخب المغربي رسميًا، في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكثر القرارات إثارة في تاريخ الكرة الإفريقية.