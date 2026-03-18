بعد قرار «كاف» بتتويج المغرب .. هل يتكرّر سيناريو سحب الألقاب في كرة القدم؟

لم يكن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» باعتبار منتخب المغرب بطلًا لكأس أمم إفريقيا 2025 على حساب منتخب السنغال مجرد تعديل عابر في سجلات البطولة، بل لحظة فارقة أعادت طرح تساؤلات قديمة حول حدود العدالة في كرة القدم، وإلى أي مدى يمكن أن يمتد تأثير اللوائح ليتجاوز ما حُسم داخل الملعب.

القرار، الذي صدر بعد أحداث النهائي، لم يستند إلى نتيجة المباراة أو تفاصيلها الفنية بقدر ما اعتمد على تفسير قانوني صارم لواقعة الانسحاب الجماعي التي قام بها لاعبو السنغال خلال اللقاء.

وبموجب هذا التفسير، لم تعد النتيجة التي انتهت عليها المواجهة ذات قيمة، بل تم اعتبار السنغال خاسرًا، ومنح المغرب اللقب رسميًا، في سابقة أعادت تعريف العلاقة بين القانون واللعبة.

الترجي بطلًا على الوداد

ورغم ما بدا من استثنائية في هذا المشهد، فإن التاريخ الكروي يحمل نماذج مشابهة تؤكد أن الألقاب ليست بمنأى عن قرارات المكاتب.

ففي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، وجد الترجي التونسي نفسه بطلًا بعد رفض الوداد المغربي استكمال المباراة، ليُحسم اللقب بقرار إداري عقب أزمة تقنية الفيديو الشهيرة. ورغم اختلاف التفاصيل، فإن القاسم المشترك كان واضحًا: الانسحاب أو رفض استكمال اللعب قد يغير هوية البطل.

نماذج في أوروبا

وفي أوروبا، لم يكن المشهد أقل إثارة، حين تم تجريد يوفنتوس من لقب الدوري الإيطالي في أعقاب فضيحة «الكالتشيو بولي»، ليُمنح اللقب إلى إنتر ميلان بقرار إداري، في واحدة من أكثر الضربات قسوة في تاريخ الأندية.

وعلى نهج مشابه، سُحب لقب الدوري الفرنسي من مارسيليا عام 1993 بسبب فضيحة رشوة، لكن دون منحه لأي فريق آخر، ليبقى الموسم بلا بطل، في واقعة تعكس الوجه الأكثر صرامة للعقوبات.

كما شهدت البطولات الأوروبية تدخلًا إداريًا حاسمًا في حالات أخرى، مثلما حدث في ديربي ميلانو عام 2005، حين اعتُبر ميلان فائزًا على إنتر بعد توقف المباراة بسبب شغب جماهيري، ليُحسم التأهل خارج الخطوط البيضاء.

الاختلاف بين المغرب والسنغال

ومع ذلك، تبقى حالة المغرب والسنغال مختلفة في جوهرها؛ لأن المباراة لم تتوقف عند لحظة الأزمة، بل استُكملت حتى نهايتها، وشهدت تتويجًا فعليًا داخل الملعب، قبل أن يُعاد كل شيء إلى نقطة الصفر بقرار لاحق. وهذه الجزئية تحديدًا هي ما يمنح القضية طابعها الأكثر جدلًا، إذ لم يعد الأمر متعلقًا بمباراة أُلغيت، بل بنتيجة أُعيد تفسيرها قانونيًا بعد صافرة النهاية.

وبين من يرى في القرار انتصارًا للانضباط وتطبيقًا ضروريًا للوائح، ومن يعتبره سابقة قد تهدد مبدأ حسم المباريات داخل الملعب، يبقى المؤكد أن كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد لعبة تُلعب على العشب فقط، بل منظومة تحكمها نصوص قادرة على تغيير المصير.

خلاصة المشهد

في النهاية، قد تختلف وجهات النظر حول عدالة ما حدث، لكن ما لا يمكن إنكاره أن تتويج المغرب لم يكن مجرد لقب جديد يُضاف إلى خزائنه، بل لحظة مفصلية ستظل حاضرة في ذاكرة الكرة الإفريقية، باعتبارها واحدة من الحالات النادرة التي كتب فيها القانون النهاية بدلًا من الأقدام.