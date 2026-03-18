صدمة للكاف.. المادتين 6 و11 تنقذ السنغال في أزمة لقب أمم إفريقيا بالمغرب

قررت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المغرب، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية.

واستند الكاف في قراره بسحب اللقب على المادتين 84و82 و83

تنص المادة 82 على أنه في حال انسحاب أي فريق من البطولة لأي سبب، أو عدم حضوره للمباراة، أو رفضه اللعب، أو مغادرته أرض الملعب قبل نهاية اللقاء دون إذن الحكم، يتم اعتباره خاسرًا بشكل مباشر، مع استبعاده نهائيًا من المنافسة.

كما تشمل هذه المادة أيضًا الفرق التي سبق استبعادها، ما يعزز من صرامة العقوبات المفروضة في مثل هذه الحالات.

وتوضح المادة 83 أن الفريق الذي لا يتواجد داخل الملعب مرتديًا زي المباراة في الموعد المحدد لانطلاق اللقاء، أو بعد مهلة أقصاها 15 دقيقة، يُعتبر خاسرًا للمباراة.

وفي هذه الحالة، يقوم الحكم بإثبات غياب الفريق في تقريره الرسمي، على أن تتخذ اللجنة المنظمة القرار النهائي بناءً على ذلك.

أما المادة 84، فتُعد الحاسمة في مثل هذه الحالات، حيث تنص على استبعاد الفريق المخالف لأحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من البطولة، مع اعتباره خاسرًا بنتيجة 0-3.

نقطة قوة للسنغال

في المقابل، الاتحاد السنغالي يستطيع الاعتماد على المادتين 6 و11 من اللائحة التأديبية أمام المحكمة الرياضية لاستعادة اللقب.

حيث تنص المادتين على تحصين قرارات الحكم بميدان اللعب وإن الحوادث المذكورة لم تكن غائبة عن نظر الحكم وتم اتخاذ قرار فيها وهو إستكمال اللعب وانهاء المباراة بشكل طبيعي وفق عامر العمايرة خبير اللوائح