قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب الأهلي يستقر على مصطفى شوبير كحارس أساسي في لقاء العودة أمام الترجي
وزارة الإعلام: نحن مع أشقائنا العرب ونرفض كل جرائم إيران في بلدان الخليج
عاجل | إسرائيل تعلن مقتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب
15000 جنيه.. تحرك برلماني للحد من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية في الإسماعيلية
النهوض بصناعة السيارات في مصر.. 3 وزارات تطلق خطة لتعزيز المكون المحلي
الكرملين يرد على المزاعم الأمريكية بتزويد موسكو لطهران بصور أقمار اصطناعية وتكنولوجيا مسيرات
إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني
ارتفاع الودائع المصرفية في مصر إلى 14,887 مليار جنيه خلال 2024/2025
طلب إحاطة بالإسماعيلية للحد من ظاهرة إرتفاع إيجار الوحدات السكنية
بعد السقوط الأوروبي القاسي على يد سان جيرمان.. تشيلسي في سباق أخير لإنقاذ موسمه
الضأن البلدي بـ 425 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم قبل عيد الفطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدمة للكاف.. المادتين 6 و11 تنقذ السنغال في أزمة لقب أمم إفريقيا بالمغرب

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
عبدالله هشام

قررت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال ومنحه إلى المغرب، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ الكرة الإفريقية.

واستند الكاف في قراره بسحب اللقب على المادتين 84و82 و83 

تنص المادة 82 على أنه في حال انسحاب أي فريق من البطولة لأي سبب، أو عدم حضوره للمباراة، أو رفضه اللعب، أو مغادرته أرض الملعب قبل نهاية اللقاء دون إذن الحكم، يتم اعتباره خاسرًا بشكل مباشر، مع استبعاده نهائيًا من المنافسة.

كما تشمل هذه المادة أيضًا الفرق التي سبق استبعادها، ما يعزز من صرامة العقوبات المفروضة في مثل هذه الحالات.

وتوضح المادة 83 أن الفريق الذي لا يتواجد داخل الملعب مرتديًا زي المباراة في الموعد المحدد لانطلاق اللقاء، أو بعد مهلة أقصاها 15 دقيقة، يُعتبر خاسرًا للمباراة.

وفي هذه الحالة، يقوم الحكم بإثبات غياب الفريق في تقريره الرسمي، على أن تتخذ اللجنة المنظمة القرار النهائي بناءً على ذلك.

أما المادة 84، فتُعد الحاسمة في مثل هذه الحالات، حيث تنص على استبعاد الفريق المخالف لأحكام المادتين 82 و83 نهائيًا من البطولة، مع اعتباره خاسرًا بنتيجة 0-3.

نقطة قوة للسنغال 

في المقابل، الاتحاد السنغالي يستطيع الاعتماد على المادتين 6 و11 من اللائحة التأديبية أمام المحكمة الرياضية لاستعادة اللقب.

حيث تنص المادتين على تحصين قرارات الحكم بميدان اللعب وإن الحوادث المذكورة لم تكن غائبة عن نظر الحكم وتم اتخاذ قرار فيها وهو إستكمال اللعب وانهاء المباراة بشكل طبيعي وفق عامر العمايرة خبير اللوائح

كأس الأمم الإفريقية 2025 منتخب السنغال المغرب أمم أفريقيا السنغال والمغرب

