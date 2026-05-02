خارطة طريق للسلام في السودان.. تطوير الخطة أولوية والحل يجب أن ينطلق من الداخل

أكد البروفيسور سليمان الديبلو، رئيس مفوضية السلام السودانية، أن المفوضية تعمل وفق رؤية واضحة وخطط مرحلية تهدف إلى دعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت بالفعل خارطة طريق يجري تطويرها حالياً لتكون أكثر توافقًا مع مختلف القوى، بما يجعلها أساسًا لأي عملية سياسية مستقبلية.

وقف الحرب وتهيئة الظروف

وأوضح الديبلو خلال حديثه لبرنامج “الحصاد الأفريقي” مع الإعلامي حساني بشير على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الأولوية في هذه المرحلة هي معالجة القضايا الجوهرية، وعلى رأسها وقف الحرب وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، بما يشمل عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، قبل الانتقال إلى مرحلة التسويات السياسية الشاملة، مؤكدًا أن تحقيق السلام المستدام يتطلب مسارًا متدرجًا يبدأ بوقف القتال وينتهي بإعادة الإعمار.

وفي ما يخص الدور الدولي، شدد على أهمية التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد الأفريقي و”الرباعية الدولية”، موضحًا أن السودان منفتح على كل الجهود الداعمة لإنهاء الحرب، شريطة ألا تتضمن أي تدخلات تمس السيادة الوطنية أو تفرض حلولًا خارجية.

تهديد وحدة البلاد

كما حذّر من أن بعض المقترحات الدولية قد تحمل مخاطر تؤدي إلى تعقيد المشهد الداخلي أو تهديد وحدة البلاد، مستشهدًا بتجارب مماثلة في الإقليم، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يظل “سودانيًا–سودانيًا”، مع الترحيب بالدعم الخارجي الذي يساند ولا يفرض أجندات.

