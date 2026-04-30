السودان يشارك في اجتماعات كهرباء شرق إفريقيا.. ودعم لاستضافة مصر لمشغل السوق

شارك عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، في اجتماعات المجلس الوزاري لتجمع دول شرق إفريقيا للطاقة EAPP، وذلك نيابة عن وزير الطاقة والنفط السوداني.

عقدت الاجتماعات في العاصمة القاهرة، برئاسة محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمشاركة وزراء ومسؤولي هيئات الطاقة في الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية الدوليين.

وأقر المجلس الوزاري توصية اللجنة التوجيهية بالموافقة على استضافة مصر للمقر الدائم لمشغل سوق الكهرباء لدول شرق إفريقيا، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

ويضم التجمع 13 دولة، من بينها السودان، ويعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ويهدف إلى دعم مشروعات الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، وتبادل الطاقة، ووضع الأطر التنظيمية والتشغيلية لإنشاء سوق كهرباء مشتركة.

وهنأ السفير عماد عدوي الحكومة المصرية ووزارة الكهرباء على ما يشهده قطاع الطاقة من تطور، مشيدًا بالرئاسة المصرية للتجمع، ومؤكدًا أهمية مشروع مشغل سوق الكهرباء في تعزيز فرص التكامل الإقليمي، ودعم أمن الطاقة، وتوسيع آفاق التعاون بين إفريقيا وأوروبا في هذا المجال.