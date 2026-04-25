قيمة كبيرة لنا .. سفير السودان يهنئ الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

هنأ السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي - سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، القيادة والحكومة والشعب المصري الشقيق بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجدد السفير عدوي على ما تمثله الذكرى من قيمة كبيرة لدى شعبي وادي النيل، رمزية في مسيرة التضامن العربي، مشيدا بالتضحيات الكبيرة للشعب المصري وقواته المسلحة في الدفاع عن ارضه وحماية سيادته.

وأعرب السفير عماد عدوي، عن خالص تهانيه للقوات المسلحة المصرية بهذه المناسبة، مشيدًا بدورها المشرف طيلة مسيرتها.

وثمن السفير عماد عدوي الجهود المشتركة لتطوير مسيرة العلاقات السودانية المصرية والارتقاء بها في كافة المجالات، مجددا تقدير السودان للمواقف المصرية الداعمة للسودان في شتى المحافل الإقليمية والدولية، كذلك مواقفها في دعم القضايا العربية العادلة وتعزيز ودعم تطوير العمل العربي المشترك.