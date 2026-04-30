أزمة السودان .. محلل سياسي : الجيش يحقق تقدمًا ميدانيًا ويغلق باب التفاوض المباشر

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني عثمان ميرغني إن تصريحات قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بشأن رفض التفاوض مع قوات الدعم السريع، تأتي في إطار دعم الروح المعنوية للقوات المسلحة وتعزيز الزخم الناتج عن ما وصفه بالتقدم العسكري في عدد من الجبهات.

الجلوس المباشر مع قوات الدعم

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن موقف الجيش لا يعني رفض أي مسار تفاوضي بشكل مطلق، بل يركز على رفض ما وصفه بـ”التفاوض التقليدي” القائم على الجلوس المباشر مع قوات الدعم السريع.

وأضاف أن هناك إمكانية لوجود أشكال أخرى من التفاوض غير المباشر، في حال توافر ظروف سياسية مناسبة.

خارطة الطريق المقترحة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بذلت خلال عام 2024 جهودًا دبلوماسية عبر مبعوثها الخاص، توم بيرييلو، أسفرت عن تنسيق إقليمي قاد إلى ما يُعرف بـ”المبادرة الرباعية” التي ضمت الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، موضحًا أن الحكومة السودانية لم توافق على خارطة الطريق المقترحة ضمن هذه المبادرة.

واختتم بأن جهود التسوية السياسية تواجه حالة من الجمود، رغم استمرار التصريحات الدولية، مؤكدًا أن التحركات الفعلية على الأرض ما زالت محدودة ولم تحقق اختراقًا في الأزمة.