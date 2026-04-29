الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الاستثمار: مصر وجنوب السودان تتفقان على بحث الفرص المستقبلية في الإنتاج والتصنيع

جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  جوزيف موم ماجاك، وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان، بحضور السفير كوال نيوك كوال، سفير جنوب السودان لدى القاهرة، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين واستعراض الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.


وأكد الدكتور محمد فريد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وعلى رأسها جنوب السودان، مشيرًا إلى استمرار الجهود الحكومية لتطوير مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث الأطر التشريعية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
 

وأوضح الوزير أن منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية تمثلان أحد أهم محاور تطوير بيئة الأعمال في مصر، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمستثمرين، مؤكدًا انفتاح مصر على دراسة أي فرص استثمارية ذات جدوى مع جنوب السودان، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
 

وأشار إلى أن صندوق مصر السيادي قادر على لعب دور محوري في دعم الاستثمارات المشتركة، وتعزيز الشراكات بين الجانبين بما يسهم في تقليل المخاطر وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.
 

ولفت الوزير إلى اهتمام مصر بدراسة فرص التعاون في مجالات التصنيع الزراعي، وإنتاج العصائر والمركزات، والصناعات الغذائية والمنسوجات، إلى جانب دعم التكامل الاقتصادي في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، مع الاستعداد لتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز التعاون الإقليمي.
 

ومن جانبه، أشاد وزير الاستثمار بجنوب السودان بالتجربة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمنظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة في تطوير خدمات المستثمرين.
 

وأشار إلى أن جنوب السودان تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والطاقة، إلى جانب توافر موارد طبيعية متميزة، لافتًا إلى وجود مشروعات تسعى بلاده لطرحها أمام المستثمرين المصريين.
 

وأكد الوزير الجنوب سوداني التزام حكومته بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة وآمنة، من خلال تطوير التشريعات والبنية المؤسسية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم مصر، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

