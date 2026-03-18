خبير تحكيمي يفجر مفاجأة: قرارات الحكم تحمي منتخب السنغال في أزمة نهائي أفريقيا

كشف عامر العمايرة خبير التحكيمي آخر تطورات أزمة سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال لصالح المغرب.



وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي اكس :" سيتم قبول استئناف الاتحاد السنغالى أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس إذا استند إلى المادتين 6 & 11 من قانون الكاف التأديبي واللتين تحصن قرارات الحكم بميدان اللعب.



تابع :" ‏وإن الحوادث المذكورة لم تكن غائبة عن نظر الحكم وتم اتخاذ قرار فيها وهو استكمال اللعب وإنهاء المباراة بشكل طبيعي.

وقررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتماد خسارة منتخب السنغال لنهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، واعتباره مهزومًا بنتيجة (3-0) لصالح الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال الكاف في بيان رسمي: في ما يتعلق بالطعن المقدم من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، أصدر مجلس الاستئناف التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأحكام التالية:

إعلان خسارة السنغال 3-0 أمام المغرب

اعتماد نتيجة المباراة: قبول الاحتجاج المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF). وتطبيقًا لأحكام المادة (84) من لوائح البطولة، تم إعلان خسارة المنتخب السنغالي للمباراة، واعتماد فوز المنتخب المغربي (FRMF) بنتيجة (3 - 0).