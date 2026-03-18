ميدو: منح لقب كأس أمم أفريقيا 2025 لـ منتخب المغرب لكرة القدم مهزلة تاريخية

علق أحمد حسام ميدو على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أمم أفريقيا 2025 من منتخب السنغال لكرة القدم ومنحه إلى منتخب المغرب لكرة القدم، معبرًا عن غضبه الشديد من القرار.


وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على منصة إكس:
«مهزلة حقيقية!! أقول هذا منذ سنوات، بل أقول إن معظم أساطير أفريقيا الذين يشاركون في جميع فعاليات واجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم هم مهرجون».


وأضاف: «قرار سحب الكأس من السنغال ومنحها للمغرب هو أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم، وهو قرار سيؤدي ببساطة إلى انقسام أفريقيا».


وواصل ميدو هجومه قائلاً: «أحسنت يا باتريس موتسيبي.. لقد جعلتنا نبدو كما يريدنا بعض الغرب أن نبدو عليه! القارة الأفريقية تستحق أفضل من ذلك، ويجب أن تحدث ثورة في كرة القدم الأفريقية، وأن يرحل كل هؤلاء الأشخاص اليوم وليس غدًا».


وأكد ميدو أنه لا يهاجم المغرب أو شعبه، موضحًا: «أنا لست ضد المغرب، فأنا أحب المغرب والمغاربة، ولدي الكثير من الأصدقاء هناك الذين أحترمهم، لكن الأمر تجاوز حده».


واختتم تصريحاته قائلاً إن المنتخب السنغالي كان الأفضل في المباراة النهائية، ويستحق التتويج باللقب، مشددًا على أنه لا يستطيع تهنئة المغرب على لقب لم يتحقق – على حد وصفه – داخل أرض الملعب.

