البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
رياضة

محمد وهبي على أعتاب قيادة منتخب المغرب خلفا لــ وليد الركراكي

محمد وهبي على أعتاب قيادة منتخب المغرب خلفا لـوليد الركراكي
محمد وهبي على أعتاب قيادة منتخب المغرب خلفا لـوليد الركراكي
محمد بدران   -  
يارا أمين

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يستعد خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن إنهاء علاقته التعاقدية مع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الأول.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "اليوم سيتم الإعلان عن تولي محمد وهبي قيادة المنتخب المغربي خلفا لـ وليد الركراكي"

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد استقر على تعيين محمد وهبي لقيادة المنتخب الأول، بعد تتويجه التاريخي مع منتخب المغرب للشباب بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا التي أقيمت بتشيلي، فضلا عن وصافة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي استضافتها مصر العام الماضي.

وسيقود محمد وهبي، منتخب المغرب خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد الفريق ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا كلًا من البرازيل واسكتلندا وهايتي.

مسيرة وليد الركراكي مع منتخب المغرب

يذكر أن وليد الركراكي تولى قيادة منتخب المغرب في أغسطس من عام 2022، حيث ساهم في قيادة "أسود الأطلس" نحو بلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 بقطر، وحصد المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا، فضلًا عن تحقيقه سلسلة نتائج إيجابية مميزة خلال فترة إشرافه، قبل أن تنتهي مسيرته بخسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 على يد المنتخب السنغالي بهدف دون رد.

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

جدول امتحانات شهر مارس 2026

جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب

موعد صرف مرتبات مارس

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات شهر مارس 2026

إيرادات ضريبية

المالية: تحصيل 56.82 مليار جنيه من ضرائب الممتلكات خلال 7 شهور

سعر الدولار

ارتفع 27 قرشا.. سعر الدولار اليوم 5-3-2026

جانب من التوقيع

استثمارات 120 مليون دولار.. العاصمة الإدارية وبولاريس باركس توقعان عقد تطوير مجمع صناعي متكامل

5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة

ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟
ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول المخلل؟

زى المطاعم.. طريقة عمل الكوردن بلو في المنزل

طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج
طريقة عمل الكوردن بلو بالدجاج

أحداث مثيرة في الحلقة 15 من مسلسل على قد الحب… والجمهور: نيللي كريم نجمة الموسم

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل حكاية نرجس

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

