محمد وهبي على أعتاب قيادة منتخب المغرب خلفا لــ وليد الركراكي

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يستعد خلال الساعات القليلة المقبلة للإعلان عن إنهاء علاقته التعاقدية مع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب الأول.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "اليوم سيتم الإعلان عن تولي محمد وهبي قيادة المنتخب المغربي خلفا لـ وليد الركراكي"

كان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد استقر على تعيين محمد وهبي لقيادة المنتخب الأول، بعد تتويجه التاريخي مع منتخب المغرب للشباب بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا التي أقيمت بتشيلي، فضلا عن وصافة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا التي استضافتها مصر العام الماضي.

وسيقود محمد وهبي، منتخب المغرب خلال نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتواجد الفريق ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا كلًا من البرازيل واسكتلندا وهايتي.

مسيرة وليد الركراكي مع منتخب المغرب

يذكر أن وليد الركراكي تولى قيادة منتخب المغرب في أغسطس من عام 2022، حيث ساهم في قيادة "أسود الأطلس" نحو بلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022 بقطر، وحصد المركز الرابع في إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا، فضلًا عن تحقيقه سلسلة نتائج إيجابية مميزة خلال فترة إشرافه، قبل أن تنتهي مسيرته بخسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 على يد المنتخب السنغالي بهدف دون رد.