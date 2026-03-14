عيسى ديوب مدافع فولهام الإنجليزي يقرر تمثيل منتخب المغرب

كشفت تقارير صحفية مغربية ، عن احتمال انضمام المدافع الإنجليزي عيسى ديوب، لاعب فولهام، إلى صفوف منتخب المغرب لكرة القدم في الفترة المقبلة، بعد أن أبدى رغبته في تمثيل "أسود الأطلس" على المستوى الدولي.

ووفقًا لموقع "البطولة"، فإن ديوب يحمل الجنسيات المغربية والفرنسية والسنغالية، وسبق له اللعب مع منتخبات فرنسا في الفئات السنية، لكنه لم يمثل المنتخب الأول، ما يتيح له قانونيًا تغيير جنسيته الرياضية واختيار اللعب للمغرب.

وأشار التقرير ، إلى أن اللاعب أجرى اجتماعًا مع مسؤولي الاتحاد المغربي لكرة القدم لمناقشة إمكانية انضمامه للمنتخب الوطني، في خطوة قد تعزز خط دفاع "أسود الأطلس" خلال الاستعدادات المقبلة.

وفي حال استكمال إجراءات تغيير الجنسية الرياضية، من المتوقع أن يوجه المدير الفني محمد وهبي الدعوة إلى ديوب للانضمام إلى المعسكر التدريبي المقبل للمنتخب المغربي.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض مباراتين وديتين خلال شهر مارس، حيث يلتقي أولًا مع الإكوادور يوم 27 مارس على ملعب رياض إير متروبوليتانو، ثم يواجه باراجواي في مباراة ودية ثانية يوم 31 مارس على ملعب بولار ديليليس.