أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة

قالت الدكتورة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية لعبت دوراً مهماً في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور البارز الذي قامت به في البرلمان حيث مثلت نسبة كبيرة من النواب، مما يعكس تقدمها في المجال السياسي والاجتماعي.

مصر تحقق طفرة غير مسبوقة في تمكين المرأة

أشارت د. أمل إلى أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، موضحة أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للمرأة في كافة المجالات، وهو ما أسهم في تعزيز دورها في المجتمع المصري.

دعم المرأة الفلسطينية في مواجهة الصعوبات

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة،على دعم مصر الكامل للمرأة الفلسطينية التي تواجه العديد من التحديات والصعوبات، مشيرة إلى أن صون كرامة المرأة الفلسطينية وحمايتها هو من أولويات مصر في سياستها الخارجية.

وجهت د. أمل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لملف المرأة في مصر، مشيدة بالخطوات الجادة التي تم اتخاذها لتحسين أوضاع المرأة في شتى المجالات، ومؤكدة أن ذلك يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها داخل المجتمع.