وفد من منظمة الصحة العالمية يتفقد جاهزية معبر رفح تمهيداً لافتتاحه

أفادت وسائل إعلام عربية، نقلا عن مصدر فلسطيني، بتوجه وفد تابع لمنظمة الصحة العالمية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وذلك لتقييم مدى جاهزيته تمهيدا لإعادة فتحه.

وأوضح المصدر أن المعبر شهد فتحًا تجريبيًا في وقت سابق، على أن تبدأ حركة عبور الأفراد بشكل رسمي اعتبارا من يوم غد، الاثنين.

وأعيد صباح اليوم، الأحد، افتتاح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر بشكل تجريبي، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومصر، في خطوة لافتة تأتي بعد صمت طويل حول مصير المعبر الذي ظل نقطة ضغط رئيسية وسط الصراع القائم في المنطقة.

وأفادت مصادر أمنية إسرائيلية، نقلاً عن القناة 12 الإسرائيلية، بأن الافتتاح التجريبي شمل عبور محدوداً لا يتجاوز نحو 150 شخصاً في المرحلة الأولى، في حين أوضحت وحدة تنسيق الأنشطة الإسرائيلية (“كوغات”) أن الدخول والخروج سيتم بعد تنسيق أمني مسبق مع إسرائيل وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع الجهات المصرية.