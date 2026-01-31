لن نسمح بالتهجير .. أحمد موسى: أي عدد هيخرج من غزة هيدخل قصاده زيه بمعبر رفح

علق الإعلامي أحمد موسى، على فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بداية من الغد للأفراد فقط.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تقف بالمرصاد أمام أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لو جالنا من غزة 100 واحد هيدخل من مصر 100 فلسطيني لغزة واي عدد هيخرج من غزة هيدخل قصاده نفس العدد ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عارفين ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي ونحن لن نسمح بتهجير الفلسطينيين"، مضيفا:" الاحتلال يواصل انتهاكاتها في قطاع غزة ويقوم باستهداف مناطق متفرقة داخل القطاع ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية متواجدين في الجانب الفلسطيني من معبر رفح" مضيفا:" من المتوقع ان يدخل مصابين ومرضى فلسطينيين لمصر لتلقي العلاج والعدد اللي هيخرج من غزة هيدخل قصاده نفس العدد وهذا موقف مصري تاريخي ".

