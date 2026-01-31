طلاب من كل المحافظات .. أحمد موسى: لا يوجد أي تمييز في اختبارات الكليات العسكرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية أمس .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الأكاديمية العسكرية بتاخد طلاب من كافة أنحاء الجمهورية من أسوان للسلوم "
.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" جميع الكليات العسكرية بها طلاب من كافة محافظات الجمهورية ونفس الأمر في أكاديمية الشرطة ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لا يوجد أي تمييز في اختبارات الكليات العسكرية والمعيار الأساسي هو الكفاءة ".
ولفت الإعلامي أحمد موسى:" القوات المسلحة ملك للشعب المصري"، مضيفا:" لا تدخل بشري في عملية اختيار طلاب الأكاديمية العسكرية ".