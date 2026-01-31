أحمد موسى: مصنع الملابس الجاهزة في المنيا يوفر 2200 فرصة عمل.. وبيصدر بـ 4 مليون دولار شهريا

علق الإعلامي أحمد موسى، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في محافظة المنيا اليوم لتفقد المشروعات التنموية .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الوزراء تفقد سير العمل داخل مصنع للملابس الجاهزة في محافظة المنيا ويوفر 2200 فرصة عمل ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" مصنع الملابس الجاهزة في المنيا به 45 خط إنتاج وعندما بدأ العمل في 2018 كان به 10 خطوط ومن المستهدف أن يصل عدد فرص العمل لـ 7000 فرصة عمل مباشرة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" حجم الصادرات الخاصة بهذا المصنع قيمتها 4 مليون دولار في الشهر ومن المستهدف ان ترتفع حجم الاستثمارات لـ150 مليون دولار ".



