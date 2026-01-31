أحمد موسى: مصنع القناة للسكر بالمنيا يوفر 8 آلاف فرصة عمل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي على علم بأي أزمة متواجدة على مستوى الجمهورية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان عندنا مشكلة في الصعيد زمان بإن أي مشروع يتم تنفيذه يكون في وجه بحري وليس في وجه قبلي.. وده مش موجود دلوقتي ".

وأضاف :" الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تنفيذ مشروعات تنموية على مستوى الجمهورية ".



وأكمل موسى :" رئيس الوزراء كان في محافظة المنيا اليوم لتفقد المشروعات التنموية هناك ويتابع سير العمل في مشروعات حياة كريمة ".



وقال :" 60 % من العمالة التي تعمل في مصنع القناة للسكر بالنيا من داخل المحافظة ويوفر 1000 فرصة عمل مباشرة و7000 فرصة عمل غير مباشرة".

