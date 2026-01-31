أحمد موسى عن فوز منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة اليد: عندنا منتخب يخلي الواحد قاعد بيتفرج وهو مطمن

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد بالفوز ببطولة أمم أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ألف مبروك للأبطال وإحنا عندنا منتخب لليد يخلي الواحد قاعد بيتفرج وهو مطمنن ":



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا كنا بنلعب النهائي أمام تونس وغلبناهم بفارق 13 هدفا وهذا فارق أهداف كبير للغاية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مليون تحية وقبلة لكل بطل من أبطال منتخب مصر لكرة اليد "، مضيفا:" إحنا لعبنا بطولة قوية للغاية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" إحنا عندنا منظومة ومشروع لكرة اليد منذ 30 عاما وكرة اليد في مصر عالمية"، مضيفا:" إحنا بنستمتع بأداء لاعبي منتخب مصر لكرة اليد ".

