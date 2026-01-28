أحمد موسى: الرئيس السيسي من وقت توليه الرئاسة اللي يهمه شعبه وأمن مصر

قال الإعلامي احمد موسى، إن الرئيس السيسي من وقت توليه الرئاسة اللي يهمه شعبه وأمن مصر واستقرارها وسلامتها رغم الظروف الصعبة، والناس تشعر بما يقوم به الرئيس السيسي.



وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الرئيس كان حريصا أن تكون هناك قوات شرطة عصرية، وقوات مسلحة على أعلى مستوى، للحفاظ على الدولة المصرية، وواجهنا الإرهاب وانتصارنا عليه وحققنا تنمية.



وشدد على أن العالم كله يقدر مصر، ووزير الداخلية يعمل في صمت، الشغل يتكلم عنه، المواطن عارف مين بيشتغل ومين لا، المواطن لديه وعي كبير.وأكد على أن الشعب المصري يعاني من مشكلات منها الأسعار، ولكنه يعلم من يعمل من أجل الدولة المصرية، مضيفا: “أهالينا عارفين اللي اتعملهم في بلادنا.. مكالمات بتجيلي من الصعيد عن الأعمال المنفذة اللي مسمعة عند المواطن العادي”.



