أحمد موسى: المواطن المصري يعاني لكنه يدرك من يعمل لصالح الدولة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الشعب المصري يواجه ضغوطًا معيشية، على رأسها ارتفاع الأسعار، إلا أنه في الوقت نفسه يمتلك وعيًا حقيقيًا بمن يعمل من أجل مصلحة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المواطنين يدركون حجم الجهود المبذولة على أرض الواقع.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن اتصالات عديدة ترد إليه من محافظات الصعيد، تعكس إدراك المواطنين لحجم المشروعات التي يتم تنفيذها، حتى وإن لم تكن محل متابعة يومية من جانب المواطن العادي.

وأضاف أن المواطنين رغم معاناتهم الاقتصادية، يعلمون أن الحكومة تعمل وتحقق إنجازات، لافتًا إلى أن النائب محمد أبو العينين أشاد بأداء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا نزاهته وما حققه من إنجازات، ووجّه له التحية.

وأشار موسى إلى أن ردود فعل المواطنين إيجابية رغم التحديات، موضحًا أن مواطنين بسطاء تواصلوا معه؛ لتوجيه الشكر لرئيس الوزراء، خاصة في محافظات الصعيد التي تشهد أعمالًا تنموية واضحة.