ألمانيا تفشل في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات لعام 2025

أظهرت بيانات صادرة عن الوكالة الاتحادية للبيئة في ألمانيا أن انبعاثات الغازات الدفيئة في ألمانيا أخفقت مرة أخرى في تحقيق الأهداف التي حددها قانون حماية المناخ، إذ لم تسجل سوى تراجع طفيف خلال عام 2025.

وبحسب البيانات، انخفضت الانبعاثات بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما يعادل 649 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون- وذلك وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.

وجاءت هذه الأرقام أسوأ من التوقعات التي قدمتها مجموعة الخبراء أغورا إنرجي فينده، التي كانت تتوقع انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.5%. وكان عام 2024 قد شهد تراجعًا أكبر بلغ 3.4%.

وانتقد وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر ضعف التقدم خلال مؤتمر عقد في برلين السبت، مشيرًا إلى أن التحسن لا يزال بطيئًا رغم تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة بالمضخات الحرارية.

وقال الوزير، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، إن التقدم العام في خفض الانبعاثات «بطيء للغاية»، داعيًا المواطنين إلى تسريع تبني مصادر الطاقة المتجددة لأسباب بيئية وأمنية.

وأضاف: «ما يفيد المناخ يعزز أيضًا أمننا وقوتنا الاقتصادية. فكل كيلوواط/ساعة إضافي من الطاقة المتجددة يجعل بلدنا أقل اعتمادًا على النفط والغاز ويزيد من أمن إمدادات الطاقة».

ورغم ذلك، أعرب كل من الوزير والوكالة الاتحادية للبيئة عن تفاؤلهما بإمكانية تحقيق هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% مقارنة بمستويات عام 1990.

ورحب شنايدر بما وصفه «تزايد الحماس لتقنيات حماية المناخ» مثل السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة، مشيرًا إلى أن عدد مشاريع طاقة الرياح الجديدة التي تمت الموافقة عليها بلغ مستوى قياسيًا.

لكنه شدد على أن ألمانيا ستحتاج، اعتبارًا من عام 2026، إلى خفض الانبعاثات بمعدل 42 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يزيد بأكثر من 40 مرة عن حجم الانخفاض المسجل خلال العام الماضي، حتى تتمكن من تحقيق هدف 2030.