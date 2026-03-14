قطر: تعرضنا لهجوم من 4 صواريخ باليستية ومسيرات وتم التصدي لها

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض البلاد لهجوم ب4 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، ونجحت القوات المسلحة بالتصدي لها جميعا.

و في وقت سابق، أدانت قطر، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولـقرار مجلس الأمن 1701.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية.

كما أكدت الدوحة موقفها الثابت الداعم للبنان، مشددة على دعمها لوحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها.