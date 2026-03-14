وكالة مكافحة المنشطات تدرس مقترحًا قد يمنع ترامب من حضور أولمبياد 2028

تدرس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تدرس اقتراح قاعدة جديدة قد تمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين من الولايات المتحدة من حضور الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 المقررة في لوس أنجلوس، وذلك وفق ما أفادت به وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن المقترح، الذي من المقرر مناقشته الثلاثاء، يتضمن مجموعة من العقوبات على الدول التي لا تسدد مساهماتها المالية قبل 31 يناير، من بينها «استبعاد ممثلي الحكومات من المشاركة في الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولات العالم والألعاب الأولمبية والبارالمبية».

ويأتي هذا التطور؛ في ظل توترات مستمرة بين الولايات المتحدة والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعدما امتنعت واشنطن عن دفع مساهمتها السنوية للوكالة.

وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة مدينة بنحو 3.7 مليون دولار لعام 2025 و3.6 مليون دولار لعام 2024.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت مساهماتها للوكالة منذ عام 2023 بسبب خلافات تتعلق بفضيحة 23 سباحًا صينيًا ثبت تعاطيهم مواد محظورة قبل أولمبياد طوكيو 2020، لكن سُمح لهم رغم ذلك بالمشاركة في المنافسات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “جيمس فيتزجيرالد”، قوله: إن المناقشات بشأن امتناع بعض الحكومات عن تمويل الوكالة بشكل أحادي مستمرة منذ أوائل عام 2020، ولا تتعلق تحديدًا بالولايات المتحدة.

ويهدف المقترح إلى «تعزيز حماية تمويل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بما يمكنها من مواصلة جهودها العالمية المشتركة لضمان رياضة خالية من المنشطات».