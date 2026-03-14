رئيس هيئة الاتصالات الأمريكية يهدد القنوات التلفزيونية بسبب التغطية السلبية لحرب إيران

هدّد رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية «بريندان كار»، جهات البث في الولايات المتحدة بإمكانية سحب تراخيصها إذا لم «تصحح مسارها» في تغطية الحرب مع إيران، وذلك ردًا على شكوى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما وصفه بتغطية إعلامية سلبية للنزاع.

ويشغل «كار» منصب رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، وكان قد أطلق سابقًا تحقيقات بحق شبكات إعلامية قال إنها تتبنى مواقف حزبية غير عادلة، أبرزها ضغوطه على شبكة إيه بي سي لإيقاف برنامج المذيع جيمي كيميل.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتطرق فيها كار إلى التغطية الإعلامية المتعلقة بإيران، في وقت كثف فيه ترامب والبيت الأبيض خلال الأيام الأخيرة هجماتهم على وسائل الإعلام، متهمين إياها بتقديم تغطية تنتقد الإدارة بشكل مبالغ فيه أو غير منصف.

وقال كار محذرًا: «القانون واضح.. يجب على جهات البث العمل بما يخدم المصلحة العامة، وإلا فإنها ستفقد تراخيصها».