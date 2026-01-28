قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011

أحمد موسى
أحمد موسى
إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر، حيث اقتحم الإرهابيون السجون وهربوا المساجين، وكانوا قد جلبوا مفرقعات، وقاموا بتهريب العناصر الإرهابية التابعة لهم.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هذه الخطة التي نفذت في يوم واحد وما جرى لم يكن سلميا، مؤكدًا أن ما جرى لم يكن سلميًا، وأن أقسام الشرطة ومجمعات المحاكم كانت تُحرق، وذلك بعدما هرب الإرهابيون.

وأضاف: رجال وصقور المخابرات الساهرة رصدوا أحد الإسرائيليين كان يجلس مع عناصر من الإخوان الإرهابيين في 2011 في التحرير، وهكذا كانت عربات الشرطة تُحرق في الشوارع.

وتابع: كان الهدف إسقاط الشرطة في هذا اليوم، وكان كل شخص يحمي بيته، واستغل تنظيم الإخوان الإرهابي غياب الشرطة ليقولوا: طالما مفيش شرطة، ننشئ جهاز أمني إسلامي، ولما جه مرسي بدأوا يفكروا في هذا الجهاز.

وأوضح: عندما تولى محمد مرسي الحكم؛ كانت لديهم خطة لإنشاء جهاز أمني إسلامي يتبع مرسي مباشرة، ولدي وثيقة بذلك، وأنهم كانوا يبدؤون التوسع تدريجيًا حتى يصبح الجهاز الأمني الإسلامي التابع للإخوان هو المسيطر على مصر.

واستكمل: قالوا إن هذا الجهاز هيكون وسيلة للسيطرة على الإعلام، وأن أول مسؤوليات الجهاز الأمني الإسلامي هي السيطرة على الإعلام، ولا بد أن نرى ماذا حدث لبلدنا في 28 يناير 2011، حيث لم يكن هناك مكان في البلد دون حريق، لأن الهدف كان إسقاط الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الهدف كان ضرب وزارة الداخلية، وأن الإخوان وضعوا خطة للسيطرة على القوات المسلحة والسيطرة على الأمن الوطني، وأن الخطة كانت على 3 مراحل، وكل القصة حدثت في 28 يناير.

وأضاف: أن من قتل الناس العناصر الإرهابية هم من قتلوا الناس، وأخذوا أشخاصًا من القاهرة، قُتلوا ودُفنوا في غزة، ثم قالوا «الورد اللي فتح في جناين مصر».

وأوضح أن هناك فتاة توفيت في سوهاج ولم تذهب إلى التحرير، وقالوا إن الشرطة قتلتها في التحرير، وحطوا صورتها في الجرنال، وقالوا “الورد اللي فتَّح في جناين مصر”، مضيفًا: “أنا بقولكم إزاي تم خداع الناس”.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدولة المصرية العناصر الإرهابية

ترشيحاتنا

دوللى شاهين

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

التثدي

تثدي الرجال ولخبطة الدورة ومشاكل الهضم.. أشهر العلامات الصامتة لمرض خطير جدا

فوائد شرب الماء بالليمون

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

