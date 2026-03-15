زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب سواحل السلفادور

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن زلزالا بلغت شدته 3ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب المحيط الهادىء قبالة سواحل السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا ، دون أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وقالت الهيئة - حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية اليوم /الأحد/ - إن الزلزال سجل في تمام الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي قبالة سواحل السلفادور، على عمق 9ر55 كيلومتر و7ر67 كيلومتر شمال شرق بلدة /تشيريلاغوا/ السلفادورية.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية في السلفادور - في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - أنها تجري "مراقبة وقائية في أعقاب الزلزال"، على الرغم من عدم ورود أي أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار حتى الآن.

بدورها، نفت وزارة البيئة السلفادورية ، في منشور لها على منصة "إكس" ، أي خطر لحدوث تسونامي، وأشارت إلى أن الهزة الأرضية شُعر بها أيضا في مناطق بهندوراس ونيكاراجوا، حيث لم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات.

يذكر أن أمريكا الوسطى تتأثر بالنشاط الزلزالي نتيجة تقارب صفيحتي الكاريبي وكوكوس التكتونيتين في هذه المنطقة من المحيط الهادئ.