رئيسة القومي للطفولة تتابع مبادرة «صحة ووعي» بالإسكندرية لفحص وعلاج أطفال دور الرعاية

تابعت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الخدمات المقدمة من خلال مبادرة «صحة ووعي» بمحافظة الإسكندرية، التي أطلقها فرع المجلس بالمحافظة داخل دور رعاية الأطفال، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومركز الإسكندرية لطب الأطفال (مرفأ صحة). كما قامت بزيارة دار الرضوان لرعاية الأطفال، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز جودة الحياة للأطفال داخل مؤسسات الرعاية، وتوفير بيئة صحية وآمنة تضمن تنشئتهم تنشئة سليمة نفسيًا واجتماعيًا.

وأوضحت رئيسة المجلس أن مبادرة «صحة ووعي» تستهدف 52 دار رعاية على مستوى محافظة الإسكندرية، حيث تشمل المرحلة الأولى منها 10 دور للدفاع الاجتماعي، من خلال تنفيذ برنامج متكامل للفحص الطبي الشامل للأطفال، يتضمن الكشف الطبي، وإجراء التحاليل والأشعة، وفحوصات القلب والأسنان والسمع، إلى جانب توفير العلاج اللازم بالتعاون مع الجهات الطبية المتخصصة. كما تم، في إطار المبادرة، إحالة عدد من الأطفال لإجراء تدخلات طبية وعمليات جراحية بالمستشفيات المتخصصة، لضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن المبادرة تتضمن أيضًا تنفيذ برنامج للتمكين الاقتصادي للأطفال، من خلال تدريب الأطفال، خاصة من هم فوق سن 14 عامًا، على عدد من الحرف اليدوية والمهارات العملية، بما يساعدهم على اكتساب مهارات حياتية تعزز فرص اندماجهم في المجتمع. كما تشمل تدريب العاملين بدور الرعاية من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والإداريين على آليات تقديم الدعم النفسي للأطفال، بما يسهم في إعادة تأهيلهم وتعزيز قدرتهم على التكيف والاندماج المجتمعي، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز منظومة الرعاية المتكاملة للأطفال داخل مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بهؤلاء الأطفال، ويعمل على توفير أفضل سبل الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة في الرعاية والحماية والنمو السليم.

وأوضحت أن المبادرة تستمر لمدة عام كامل، تمهيدًا لتقييم نتائجها والعمل على تعميمها في باقي المحافظات حال نجاح المرحلة التجريبية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من خدماتها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال داخل دور الرعاية.

ورافق رئيسة المجلس خلال الزيارة الدكتور كرم ملاك، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذة أميمة الشيخ، المشرف العام على فرع المجلس بالإسكندرية، والدكتورة هناء السيد، مديرة برنامج صحة الفتيات بالمجلس، والأستاذ هشام الخطيب، مدير برنامج فروع المجلس.