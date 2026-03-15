7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

يعانى مرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو و العواصف الترابية من آلام عديدة منها الصداع وضيق التنفس وانسداد الأنف، لذا نقدم لك أهم النصائح لتخفيف ألم الجيوب الأنفية وفقا لموقع Cleveland Clinic.

أهم 7 طرق منزلية لتخفيف ألم الجيوب الانفية..

1. غسل الأنف بالمحلول الملحي:

يساعد في تنظيف الممرات الأنفية، ولكن يجب استخدام ماء مقطر فقط لتجنب أي تلوث.

2. الأدوية المتاحة دون وصفة طبية:

يمكن لبخاخات مزيلات الاحتقان أن ترطب الممرات الأنفية، وتفتح الانسداد، وتخفف الالتهاب.

كما أن مزيلات الاحتقان الفموية، ومضادات الهيستامين، ومسكنات الألم قد تساعد في تقليل الضغط والألم.

3. الإكثار من شرب السوائل:

اشرب كميات كافية من الماء أو العصائر للمساعدة على تسييل المخاط.

وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها قد تسبب الجفاف.

4. الحصول على قسط كافٍ من الراحة:

تساعد الراحة الجسم على مقاومة العدوى وتسريع التعافي.

كما يمكنك رفع الرأس باستخدام وسادتين لتحسين التنفس وتقليل الضغط.

5. استنشاق البخار:

ضع وعاءً من الماء الدافئ على سطح ثابت، ثم انحنِ بحيث يكون وجهك على بعد عدة سنتيمترات من سطح الماء، وغطِّ رأسك بمنشفة واستنشق البخار بعمق لعدة دقائق.

كما يمكن الاستفادة من حمام ساخن مليء بالبخار.

6. زيادة رطوبة الهواء:

استخدم جهاز ترطيب الهواء في غرفة النوم ليلًا للمساعدة في تقليل الاحتقان، فالتعرض للهواء الجاف أو دخان التبغ قد يهيّج الأغشية المخاطية ويزيد خطر التهاب الجيوب الأنفية.

7. الكمادات الساخنة والباردة:

ضع منشفة دافئة ورطبة على الجبهة ومنطقة العينين، ثم اتبعها بمنشفة باردة.

يمكن التبديل بين الكمادة الدافئة لمدة 3 دقائق ثم الباردة لمدة 30 ثانية للمساعدة على فتح الممرات الأنفية وتخفيف الاحتقان.

بعض أعراض التهاب الجيوب الأنفية الأخرى التي عليك الانتباه إليها:

1_بحة في الصوت.

2_تورم وليونة في بعض مناطق الوجه.

3_ألم وصداع في العين.

4_رائحة فم كريهة.